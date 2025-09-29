إعلان

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد

كتب- نشأت علي:

10:08 م 29/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مجلس الشيوخ لعقد دور الانعقاد السادس ، يوم الخميس المقبل ، وذلك وفقا للقرار الجمهورى المنشور بالجريدة الرسمية .

وأكدت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية على :" مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٧ هجرية ، الموافق ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الأول".

كما نصت المادة الثانية:" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ الموافق ٢٨ سبتمبر سنة 2025

