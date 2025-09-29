شيخ الأزهر يعزِّي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المرجع الشيعي آية الله السيد علي السيستاني في وفاة زوجته.

ودعت شيخ الأزهر، المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.