كشف الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن نجاح المتحف المصري الكبير في استقطاب أعداد كبيرة من الزائرين منذ افتتاحه.

وقال فتحي خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، إن منطقة البهو العظيم داخل المتحف تُعد واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي، تليها منطقة الدرج العظيم الذي يضم تماثيل تعبر عن الملكية".

وأشار الوزير إلى أن المتحف لا يرتبط فقط بالحضارة الفرعونية، بل أيضًا بالأهرامات، موضحًا أن هذا التكامل يزيد من قيمته كوجهة سياحية فريدة.

وأضاف فتحي، أن المتحف يستقبل حاليًا نحو 5 آلاف زائر يوميًا في المرحلة التجريبية"، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من الضعف أو حتى الثلاثة أضعاف في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأرقام المشجعة دفعت الوزارة للتفكير في آليات تنظيم مواعيد الزيارة.

وتابع الوزير: "نعمل على تطوير نظام إدارة الحجوزات بحيث يتم التحكم في أوقات الزيارة لضمان تجربة أفضل للزائرين"، مشددًا على أن هذا النظام لن يشمل المتحف المصري الكبير فقط، بل سيتم تعميمه على الأماكن الأثرية الأخرى أيضًا.

وأكد فتحي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات السياحية ورفع جودة تجربة الزائر، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإقبال الكبير على المتاحف والمواقع الأثرية، والحفاظ على راحة الزائرين وجودة الخدمات المقدمة لهم.