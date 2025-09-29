إعلان

رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: مصر على الطريق لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأجهزة المنزلية

كتبت- داليا الظنيني:

09:44 م 29/09/2025

مصنع الأجهزة المنزلية

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً مهماً في دعم النشاط الصناعي خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت البلاد دخول استثمارات أجنبية جديدة، وانضمام براندات عالمية للسوق المحلي، ما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للصناعات المختلفة.

وأشار مبروك، خلال حواره مع برنامج اقتصاد مصر على قناة أزهري، إلى أن هذه التطورات تمثل خطوات إيجابية لا يمكن إنكارها، لافتاً إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية تحديداً يسير نحو أن يصبح مركزاً إقليمياً يخدم المنطقة بأكملها.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن الصناعة المصرية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام من جانب الدولة، حتى تُوضع في صدارة الأولويات الوطنية، مؤكداً أن الدعم المستمر والقرارات السليمة كفيلان بتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

