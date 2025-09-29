الفريق عباس حلمي: هدفنا أن يكون الحزب رقم 1 على الساحة السياسية

تصوير- هاني رجب:

أكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب "حماة الوطن"، أن هدفه الرئيسي هو رفع مكانة الحزب ليكون الرقم واحد على الساحة السياسية قريبًا، مؤكدًا أن الحزب يعبر عن إرادة الشعب المصري.

وقال "حلمي"، خلال كلمته في المؤتمر العام: "أول مرة في حياتي أمارس الترشح داخل الحزب، واعتذرت عن مشاهدة الفيلم الوثائقي حتى لا يكون ظهوري أمامكم مسبقًا، فهذا لا يصح".

وأضاف أن الحزب يطمح للحصول على نسبة مميزة في مجلس النواب، مع الحرص على حضور العدد المناسب من المرشحين لضمان تأثيرهم ومساهمتهم الفاعلة في العمل البرلماني.

وتابع: "مش هنبدأ من الصفر.. وهنكمل على اللي فات لأنه جهد مميز".

وبدأت منذ قليل عملية الاستفتاء على فوز الفريق عباس حلمي برئاسة حزب حماة الوطن وذلك بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق.