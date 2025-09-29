"عوض" و"صابر" يتابعان مشروعات تطوير بعض المناطق بالقاهرة

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من الشوارع والمناطق بالمحافظة وبصفة خاصة تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة وعدد من الشوارع في منطقة العتبة بالموسكي.

وأكدت منال عوض، حرص الوزارة على إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن المحافظة تتابع أولًا بأول مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري بما يساهم في الحفاظ على الطراز الحضاري والعمراني والمعماري وتحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية، مع محافظ القاهرة، معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025-2026، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وتنفيذ بعض مشروعات الكهرباء الصرف الصحي وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظة في مختلف الأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة جهود أجهزة المحافظة في التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية على مستوى أحياء محافظة القاهرة، مؤكدة أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة لأداء الخدمات للمواطنين في المراكز التكنولوجية المختلفة وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء وغيرها من الخدمات المحلية اليومية، وضرورة الاستماع للشكاوى والعمل على حلها بصورة سريعة.

شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظة في ملف النظافة والتي يتم من جانب هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من شركات القطاع الخاص للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها خلال الفترة الجارية.

