البيت الأبيض: ترامب يضغط لإنهاء الحرب في غزة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرى وقف القتل في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضافت ليفيت، أن الولايات المتحدة تأمل في الانتهاء من خطة السلام حول غزة و"أمامنا أجندة مزدحمة اليوم"، مشيرة إلى أن ترامب عمل مع فريقه الذي وصفته بـ "الرائع" من أجل إنهاء الفوضى التي تركتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وتابعت: "ترامب التقى حلفاءنا وشركاءنا العرب في نيويورك للاستماع إليهم وفهم مخاوفهم"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية كانت في محادثات مباشرة وغير مباشرة مع حركة حماس طوال هذه العملية.

كما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب على اتصال دائم مع "صديقنا وحليفنا" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفة "على حماس وإسرائيل التنازل قليلًا وقد تغادران المفاوضات غير راضيتين بعض الشيء".

واعتبرت ليفيت أن تقديم تنازلات هو الطريقة التي ستنهي بها واشنطن هذا الصراع في نهاية المطاف، مشددة على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وقالت إن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث مع أصدقاءه في قطر الذين لعبوا دور "الوسيط المميز" بين واشنطن وحماس.

وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تأمل أن تتفق حماس وإسرائيل على خطة وقف الحرب و"هذا ما يتوقعه الرئيس ترامب ويأمله".