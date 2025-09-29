رئيس الوزراء: استبدال رؤساء المدن الجديدة في هذه الحالة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالوزير والحضور، مؤكدًا أن عقد هذا الاجتماع جاء نتيجة لما يراه خلال تحركه اليومي وجولاته المُتكررة بالمُحافظات، والتي تشهد مُرورًا على العديد من المدن الجديدة؛ من ظواهر تؤكد ضرورة زيادة الجهود المبذولة لعودة المظهر الحضاري العام لمختلف المدن الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بملفات النظافة، والصيانة، ورفع المُخلفات، وأعمال تنسيق الموقع.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن المسؤولية في عودة المظهر الحضاري العام للمدن الجديدة، تقع على عاتق رؤساء أجهزة تلك المُدن، مُطالبًا إياهم بتكثيف جولاتهم الميدانية بشكل يومي منتظم، حيث إن دور رؤساء المدن ليس التواجد المكتبي أو الاعتماد على التقارير المرفوعة إليهم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه من الضروري أن يولي رؤساء أجهزة المدن أولوية قصوى للحفاظ على الشكل العام للمدن الجديدة ومظهرها الحضاري وجودة الحياة بها، إلى جانب متابعة تنفيذ العقود المُبرمة مع شركات النظافة والصيانة، خاصة في ظل تواجد موارد كافية في موازنات تلك المُدن لتنفيذ مُختلف الأعمال المطلوبة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإيجابية مع المُطورين العقاريين بتلك المدن للإسهام في دعم العمل المُجتمعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أداء تلك الأدوار المطلوبة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة يتطلب من كل منهم وضع رؤية واضحة لاحتياجات التطوير في كل مدينة، وفق أولويات مُحددة، وتنفيذ مهام التطوير ورفع الكفاءة في مناطق ثم الانتقال إلى أخرى، حتى استيفاء كافة الجوانب المطلوبة، والأهم الحفاظ على ما يتحقق في المناطق المُطورة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المدن الجديدة لديها مزايا داعمة للتطوير المستمر، ربما لا تتحقق لكثير من المُحافظات، من بينها نشأتها بشكل حضاري حديث مُخطط، وقلة الكثافات السكانية بها مقارنة بأحياء أخرى بالمحافظات، إلى جانب توافر موازنات كافية، وآليات لبناء شراكات مع المطورين بتلك المُدن، والعديد من المزايا التي تشكل دعائم مُحفزة للتطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت مُطورًا مُهمًا، حيث تحظى بحجم أعمال كبير، وموارد مميزة، لافتًا إلى أن ذلك تحقق بفضل جهود رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ولا بد أن تستمر الهيئة في الصدارة والطليعة بين هيئات الدولة المصرية.

ودعا رئيس الوزراء، رؤساء المدن الجديدة، إلى العمل على توفير موارد جديدة وإضافية لأعمال التطوير بتلك المُدن من خلال أفكار غير تقليدية، من بينها حصر قطع الأراضي غير المُستغلة والاستفادة منها على النحو الأمثل لتوليد موارد للمُدن تدعم جهود تنميتها، مُعتبرًا أن ذلك يجب أن يكون نمط تفكير كل رئيس جهاز مدينة.

وكلف رئيس الوزراء، وزير الإسكان؛ بضرورة الإشراف على أن يضع كل رئيس جهاز مدينة جديدة خطة عمل واضحة، لإعادة رونق وشكل المدينة الجديدة، مؤكدًا أن الفرصة مفتوحة أمامهم لتحقيق الفارق الذي تستحقه المدن الجديدة، مُشددًا على أن أي رئيس مدينة جديدة لا يتسق الجهد المبذول من جانبه مع المستهدف المطلوب سيتم استبداله لمنح فرصة لآخرين لمواصلة جهود التنمية والتطوير العمراني.

بدوره، تقدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لرئيس الوزراء، على الدعوة لعقد هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي نابعًا من حرصه على أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصاف الهيئات البارزة في الدولة، مُشيرًا إلى أنه يشرف بكونه أحد رؤساء أجهزة المدن الجديدة، قبل تكليفه كوزير للإسكان، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم فرص تمكين الشباب، وبالأخص رؤساء المدن الجديدة.

وأضاف الوزير، أن قائمة رؤساء أجهزة المدن الحاليين، هي من القوام الذي كان يشغل مناصب المعاونين والنواب بتلك الأجهزة، الذين تم تصعيدهم، قائلًا: "نحن كأبناء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حريصون كل الحرص على أن تبقى دومًا في مقدمة الهيئات الناجحة في الدولة".

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه تجمعه لقاءات مستمرة مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وهناك تنسيقات دائمة معهم، حيث تم التوافق على وجود مقومات رئيسية تمثل عنوان أي مدينة جديدة، تتضمن: النظافة، وأعمال الصيانة، والزراعة، والإنارة، والاهتمام بالصورة البصرية العامة، والارتقاء بشكل المحاور والميادين ومداخل المدينة، بالتنسيق مع المطورين، والتعامل مع ملف الطرق، والمرافق الحيوية، وكل العناصر الأخرى.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع مجموعة من الخطط وآليات المتابعة، وتم التأكيد على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بأن تواجد رئيس الجهاز على الأرض، هو ما يحرك الجهاز بالكامل، من خلال متابعة ميدانية يومية، للمرور على مواقع مختلفة، من أعمال الطرق، والنظافة، والتوسعات، وهو ما يمثل ضغطًا مُستمرًا على كل العناصر الموجودة بغض النظر عن مواقعها التنفيذية.

ولفت إلى ضرورة أن يكون رئيس الجهاز متواصلًا مع كل الموظفين وليس فقط النواب ومديري الإدارات، والتعامل بشكل محترف مع كل مشكلة، مع منح تكليف واضح ومحدد لكل مسؤول، مشددًا على ان المتابعة هي أساس نجاح رئيس جهاز المدينة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحديث رئيس الوزراء النابع من حرصه على الارتقاء بالخدمات بالمدن الجديدة والحفاظ على ما يتحقق، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه في المدن الجديدة من تطوير في ضوء المقومات التي تم تحديدها سيكون أساس تقييم رؤساء الأجهزة، وأنه سيعمل معهم كفريق عمل واحد.

وأكد الوزير: هذا الاجتماع دليل ثقة في دور رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ونجدد العهد على تحقيق الفارق المنشود، وتغيير الصورة إلى الأفضل.

من جانبهم، أعرب رؤساء أجهزة المدن عن شكرهم لرئيس الوزراء وتقديرهم لعقد هذا الاجتماع، مؤكدين أن الجوانب التي سلط رئيس الوزراء الضوء عليها خلال الاجتماع، ستكون بنودًا مهمة على أجندة عملهم خلال الفترة المُقبلة.

