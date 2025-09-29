البيئة: إنشاء أول وحدة بيوجاز لإنتاج سماد عضوي وغاز حيوي بكفر شكر

كتب- محمد نصار:

عقدت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لعام 2025-2026 برئاسة ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والدكتور محمد ممدوح الأمين العام للمؤسسة، والمهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلي وزارة الدفاع.

واستعرض ياسر عبد الله، خلال الاجتماع، أهم أعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية، ومن أهمها إعداد دراسة تفصيلية شاملة حول كميّات المخلّفات الحيوانية المتولدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوى، والتي وفرت قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية مستقبلًا.

وأشارت النتائج إلى إمكانية إنتاج ما يقرب من 60,6 ألف طن يوميًا من السماد العضوي عالي الجودة، مما يعود بالنفع على القطاع الزراعي وتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى ما يقرب من 31.5 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوميًا.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود التعاون مع القطاع المصرفي لبحث سبل تمويل مشروعات الغاز الحيوي في مصر؛ حيث عقدت المؤسسة لقاءات مع عدد من البنوك من بينها البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، لبحث حجم الاستثمارات المطلوبة والحد الأدنى من التمويل اللازم لدعم هذه المشروعات.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف النهائي لأول وحدة بيوجاز تعمل على مخلفات مجزر لإنتاج سماد عضوي وغاز حيوي وذلك بمجزر كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتي بدأ التشغيل التجريبي لها، وتعد هذه الوحدة نموذجًا تجريبيًا يتم تعميمه مستقبلًا في المجازر المطورة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المؤسسة ووزارة التنمية المحلية.

وأكد ياسر عبد الله، خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بمعايير الاستدامة في جميع المشروعات، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها وتحقيق مردود بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام.

جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015، وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة في تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.

