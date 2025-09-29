3 مستشفيات بالمرحلة الأولى.. تفاصيل تأجير عيادات خارجية لشباب الأطباء

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن المؤسسة العلاجية تعتزم طرح مزايدة لتأجير العيادات الخارجية بعدد من مستشفياتها خلال الفترة المسائية، على أن يكون التخصيص لشباب الأطباء.



وأوضح المصدر أن القرار يشمل 3 مستشفيات في المرحلة الأولى وهي: مبرة المعادي، مبرة مصر القديمة، وهليوبوليس، على أن يجري التخصيص خلال شهر أكتوبر المقبل.



وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعظيم الاستفادة من العيادات التي كانت تتوقف عن العمل بعد الثالثة عصرًا، حيث سيتم استغلالها لإتاحة الفرصة لشباب الأطباء لممارسة نشاطهم في بيئة مجهزة.



وأوضح أن أسعار التأجير تحددها إدارة المؤسسة العلاجية وتُقر من وزير الصحة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تترتب عليها أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، وستكون أسعارها مخفضة بالمقارنة بالعيادات الخاصة.



وبين أنه من المقرر الاستفادة من خدمات الأشعة والتحاليل التي تتيحها هذه المستشفيات للمرضى.



وشدد على أن "تلك المستشفيات لا تعامل بنفس لوائح المستشفيات الحكومية سواء العامة أو المركزية التي تدار مخصصاتها من الموازنة العامة للدولة".