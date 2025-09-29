إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

07:00 ص 29/09/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان الكريم 2026 لعام 1447 هجريًا.

ووفقًا للحسابات الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان 2026 لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وتُحدد بدايات الشهور الهجرية بناءً على رؤية الهلال الجديد الذي يُعلن عن بداية كل شهر قمري، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا، يبدأ بشهر المحرّم وينتهي بذي الحجة.

وقد تم اعتماد هذا التقويم رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليكون مرجعًا زمنيًا للمسلمين، ويعتمد على حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هلال شهر رمضان شهر رمضان البحوث الفلكية
الخبر التالى:
نموذج للجحود ونكران فضل مصر.. الجبهة الوطنية يُدين مظاهرات المسجد الأموي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان