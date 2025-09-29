تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد شهر رمضان الكريم 2026 لعام 1447 هجريًا.

ووفقًا للحسابات الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان 2026 لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وتُحدد بدايات الشهور الهجرية بناءً على رؤية الهلال الجديد الذي يُعلن عن بداية كل شهر قمري، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا، يبدأ بشهر المحرّم وينتهي بذي الحجة.

وقد تم اعتماد هذا التقويم رسميًا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليكون مرجعًا زمنيًا للمسلمين، ويعتمد على حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة.