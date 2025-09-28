كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وجود أعطال جوهرية في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من الإعلان الرسمي عن اكتماله.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر"، أكد شراقي أن الملء اكتمل في 5 سبتمبر 2024" ، مشيرًا إلى مفارقة كبيرة حيث كان من المفترض تركيب 13 توربيناً، بينما لم يتم تركيب سوى 4 توربينات فقط، وهي لا تعمل بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء تأجيل الافتتاح الرسمي.

وتابع الخبير المائي: "إثيوبيا تريد حتى لا ينكشف أن التوربينات لا تعمل، لأنها طول الوقت مفهمة الشعب الإثيوبي أن التوربينات في أحسن حال"، مشيرًا إلى أن البحيرة امتلأت بشكل زائد خلال موسم الأمطار مما اضطر إثيوبيا لفتح 4 بوابات بشكل عاجل، مما تسبب في فيضان مفاجئ.

وأوضح شراقي أن الكميات الهائلة من المياه التي يتم تصريفها حاليًا تصل إلى 750 مليون متر مكعب يوميًا، وهي تصل إلى سد الروصيرص السوداني الذي كان ممتلئًا أساسًا، مؤكداً أن الفيضان الحالي في السودان سببه الرئيسي هو سد النهضة وليس الفيضان الطبيعي.

وشدد أستاذ الجيولوجيا على الدور التاريخي للسد العالي في حماية مصر من كوارث محققة، "لو السد العالي ما كانش موجود، كان الغرق ده تم في مصر"، موضحًا أن السد العالي استوعب كميات المياه الضخمة التي كان من الممكن أن تغرق مدن مصرية بالكامل.

وكشف شراقي عن أن إثيوبيا قامت بحجز حوالي 100 مليار متر مكعب من المياه التي كانت ستصل إلى مصر خلال السنوات الـ5 الماضية، معتبراً أن "لولا السد العالي كان 50% على الأقل من الأراضي المصرية توقفت عن الزراعة تمامًا".