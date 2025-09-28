أكد الإعلامي أحمد سالم أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي تحدث فيها عن خبر هام وخطير في الشرق الأوسط، أثارت جدلاً واسعًا على المستوى العالمي، مشددًا على أن ترامب يسعى دائمًا لجذب الأنظار بتصريحاته المثيرة.

خلال برنامجه "كلمة أخيرة" على قناة "on"، قال سالم إن ترامب يحب أن يظهر بمظهر "بابا نويل" الذي يحمل المفاجآت، مضيفًا أن هذه التغريدة أربكت العالم بسبب غموضها وتوقيتها الحساس.

وأوضح سالم، أن زيارة السفير الأمريكي لدى تل أبيب، مايك هكابي، لمناقشة خطة غزة، تكشف عن تناقضات واضحة في السياسة الأمريكية، قائلًا: "هكابي يتبنى مواقف متشددة تدعم السياسات الإسرائيلية دون مراعاة مطالب المجتمع الدولي."

وأشار إلى أن تصريحات هكابي السابقة، التي وصف فيها المستوطنات الإسرائيلية بـ"المدن القائمة"، تعكس تجاهلاً لحل الدولتين الذي يدعو إليه العالم.

وأضاف أن هذا الموقف يبرز انحياز الإدارة الأمريكية نحو السياسات الإسرائيلية المتطرفة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في قضية غزة.

وأكد سالم أن المشهد السياسي في المنطقة يظل معقدًا بسبب تقاطع المصالح الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن موازين القوى تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مآلات الأزمة.

وأضاف أن تصريحات ترامب، رغم طابعها الإعلامي، قد تحمل في طياتها محاولات لإعادة تشكيل الديناميكيات السياسية في الشرق الأوسط.

وتابع أن أي تقدم في هذا السياق يتطلب تنسيقًا واضحًا بين الأطراف الدولية والإقليمية، خاصة مع دول عربية مثل مصر التي تلعب دورًا محوريًا في المفاوضات.

وأشار إلى أن الجدل المثار حول تغريدة ترامب يعكس حالة الترقب العالمي لما قد يترتب على هذا "الخبر الهام"، مؤكدًا أن السياسة الأمريكية تحت قيادة ترامب تتسم بالمفاجآت التي قد تغير قواعد اللعبة.

وأكد الإعلامي أحمد سالم أن الوضع في غزة يحتاج إلى حلول جذرية تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أن الدور المصري سيظل حاسمًا في دفع مسار السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.