أحمد موسى يشيد بـ ترامب: إذا أوقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصبح "رجل سلام حقيقي" إذا نجح في إيقاف الحرب في غزة، مشددًا على أن مثل هذا الإنجاز يستحق جائزة نوبل للسلام.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن العالم يتوق إلى وقف النزيف في القطاع، مضيفًا أن الجهود الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام.

وأوضح موسى، أن مصر بحاجة ماسة إلى سلام دائم في غزة، قائلًا: "يكفي من الحروب، ويجب أن توجه الأموال إلى التنمية بدلاً من الدمار".

وأشار مقدم "على مسئوليتي"، إلى أن أحداث 7 أكتوبر كانت موجهة بشكل أساسي ضد مصر، مشددًا على أنها لم تستهدف الدول العربية الأخرى، بل كانت محاولة لجر البلاد إلى صراع أوسع.

وأضاف موسى أن الهدف من تلك الأحداث كان إجبار مصر على القتال، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب حذرًا شديدًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وتابع موسى على أن وقف إطلاق النار ليس مجرد هدنة، بل خطوة نحو إعادة بناء المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يمكن أن يلعب دورًا تاريخيًا إذا تحقق الاتفاق.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإعلان عن اتفاق بشأن غزة قد يأتي غدًا أو بعد غد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إن المفاوضات حول خطته لوقف الحرب دخلت مراحلها النهائية، مضيفًا أن هذا الاتفاق قد يكون مدخلاً لسلام شامل في الشرق الأوسط.