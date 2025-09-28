هيئة الدواء تشارك في اليوم الوطني لمكافحة التقزم -(صور)

شاركت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، في فعاليات اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم، الذي أقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم: الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات الرئاسية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

وشهدت الاحتفالية استعراضًا لأبرز إنجازات المبادرة الرئاسية خلال الأعوام السبعة الماضية في الكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة – التقزم) بين طلاب المدارس، إضافةً إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية والشركاء الدوليين لضمان استدامة المبادرة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تعزيز صحة الأطفال المصريين وتوفير فرص متكافئة لهم في التعليم والحياة الكريمة.

وعلى هامش الفعاليات، أكد الدكتور علي الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بصحة الأطفال، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الرقابة وضمان توافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة، بل يمتد أيضًا إلى متابعة أدوية علاج التقزم وسوء التغذية ومراجعة مأمونيتها وفعاليتها وفقًا لأعلى المعايير العلمية العالمية. وأوضح أن ذلك يسهم في إتاحة أحدث العلاجات للأطفال المصريين، ودعم الجهود الوطنية لبناء جيل صحي قادر على المضي قدمًا في مسيرة التنمية.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في هذه الفعالية تأتي تجسيدًا لدورها الوطني كشريك رئيسي في دعم الجهود والمبادرات الصحية، بما يعزز صحة الأجيال القادمة، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة جهودها لحماية صحة الأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، والتأكيد على أن الاستثمار في صحة الأجيال الناشئة هو استثمار في بناء وطن قوي يحقق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.