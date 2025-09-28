جراحة معقدة تنقذ شابًا من تهتك الجمجمة وإصابات خطيرة بـ"زايد التخصصي"

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإنقاذ حياة شاب أصيب بتهشم قوي لعظام الجمجمة وتهتك وخروج لأنسجة المخ إثر حادث اصطدام مروع.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن طوارئ المستشفى استقبل حالة شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، إثر حادث سير، وبمناظرته من قبل أطباء الطوارئ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية على المخ والصدر والبطن والحوض والعمود الفقري، تبيّن وجود شرخ في الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية الثانية عشرة، وتهشم وفقدان جزء كبير من عظام الجمجمة، وتهتك وخروج لأغشية المخ، ونزيف تحت الأم العنكبوتية، مع اشتباه وجود جسم غريب.

وقدم أطباء الطوارئ، الإسعافات الأولية اللازمة لاستقرار الحالة سريريًا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وعلى الفور تم عرض الحالة على لجنة طبية متعددة التخصصات، ضمت أطباء جراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والتخدير، وقررت اللجنة عمل رقعة جلدية لإصلاح التهتك بالجمجمة والحفاظ على أنسجة المخ، مع إقرار العلاج التحفظي لكسور الفقرات العنقية، ليتم نقل المريض إلى الرعاية بعد استقرار حالته بالطوارئ تمهيدًا لدخوله العمليات.

وفي سياق متصل، تمت مناظرة الحالة من قبل تخصصات جراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والتخدير قبيل العملية، ومن ثم تقرر إدخالها غرفة العمليات على وجه السرعة تجنبًا لحدوث مضاعفات قد تؤدي إلى تلف بأغشية وأنسجة المخ.

وأجرى فريق جراحة المخ والأعصاب، بقيادة محمد عبد الهادي استشاري ورئيس القسم، جراحة استكشافية تبين خلالها وجود شظايا عظمية ضاغطة على الأم الجافية، إضافة إلى نزيف تحت الأم العنكبوتية، حيث قام الفريق بإزالة الشظايا العظمية باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وإصلاح الأغشية المخية، والسيطرة على النزيف بقاع المخ وإيقافه.

كما قام فريق جراحة التجميل، بقيادة وائل الشاعر استشاري ورئيس القسم، بإصلاح فقدان الأنسجة الرخوية والعظمية بمنطقة فروة الرأس من خلال استعاضة الجزء المفقود، وذلك بعمل سديلة جلدية موضعية، وترقيع جلدي، واستخدام بدائل للجلد (Dermal Substitute) في إطار عملية إعادة بناء كاملة لأنسجة فروة الرأس (Reconstruction process).

العملية الدقيقة والمعقدة استغرقت قرابة خمس ساعات، خرج بعدها المريض بوعي كامل، وبدون جهاز التنفس الصناعي، وبكامل حركة الأطراف، لينتقل إلى جناح الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة، قبل نقله إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة.

ووجّه د. جودة الشكر والتقدير للفريق الطبي والفريق المعاون على أدائهم المتميز، والذي ضم: فريق جراحة المخ والأعصاب: محمد عبد الهادي، هيثم المرسي، غادة محمد فراج، ماهر حفناوي، آية عبد الحميد.

وضم فريق جراحة التجميل: وائل الشاعر، أحمد فكري، أحمد الفيومي، شيرين أمين، محمد مصطفى، محمد المصري، وفريق التخدير: أحمد كريم، وائل سيوري، عبد الله عمر، أحمد الكومي، فريق الطوارئ: وليد السيد، مجدي سليمان، رامي صبري، محمد اليوسفي، محمد إبراهيم، بينما ضم فريق التمريض: خضرة مصطفى، محمد مصطفى.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم