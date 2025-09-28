عربية النواب: كلمة وزير الخارجية قدمت رؤية لإنقاذ النظام الدولي

قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تميزت بالقوة والوضوح، حيث عكست الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقدمت رسالة مباشرة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام العالمي.

وأضاف "محسب"، في بيان اليوم، أن حديث الوزير عن أن منطقة الشرق الأوسط تقف على "حافة الانفجار" يعكس إدراك مصر لخطورة المرحلة الراهنة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واتساع دائرة العنف، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة ليس مجرد حرب تقليدية وإنما "جريمة إبادة ممنهجة" تستوجب موقفًا دوليًا صارمًا.

وأوضح أن كلمة وزير الخارجية تضمنت عدة رسائل حاسمة، أبرزها رفض مصر القاطع لأي خطط لتهجير الفلسطينيين واعتبارها "تطهيرًا عرقيًا"، مع التأكيد أن مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما ذكّر الوزير بالزيارة التاريخية للرئيس أنور السادات إلى القدس عام 1977، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل ركيزة أساسية للسلام، لكنه سلام لن يتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن الكلمة وجهت تحذيرات واضحة بشأن خطورة السياسات الإسرائيلية التي تغلق أبواب التعايش وتدفع المنطقة نحو الفوضى، إلى جانب كشفها "السيولة غير المسبوقة" في النظام الدولي نتيجة ازدواجية المعايير وصمت المؤسسات الأممية، كما لم تغفل الكلمة باقي قضايا الإقليم، حيث تناولت الأوضاع في السودان وليبيا واليمن والصومال.

ولفت "محسب"، إلى أن كلمة الوزير تضمنت كذلك موقفًا حاسمًا إزاء ملف سد النهضة، بتأكيد مصر على عدم التفريط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، واستعدادها للجوء إلى آليات التحكيم والقضاء الدولي حال استمرار التعنت الإثيوبي.

واختتم قائلًا: كلمة وزير الخارجية جسدت رؤية مصر المتوازنة القائمة على احترام القانون الدولي، ودعم الدولة الوطنية، واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا، وهي بمثابة دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤوليته في إنقاذ الأمن والسلم الدوليين.

