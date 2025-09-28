محافظ الجيزة يتابع تطوير محيط مطار سفنكس وطريق إسكندرية الصحراوي

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر - إسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة الشيخ زايد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ نسب تنفيذ المسطحات الخضراء وأعمال الإضاءة بمدخل المطار، موجّهًا مسؤولي الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الصيانة الدورية للآبار والمولدات الخاصة بري المسطحات، إلى جانب تهذيب الأشجار بشكل منتظم للحفاظ على المظهر الحضاري.

كما شدّد المحافظ، على مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش بضرورة التعاون مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص من المخلفات بصورة منتظمة.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية على جانبي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، حيث استمع إلى شرح من رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد حول خطة رفع كفاءة محيط الطريق، مشددًا على سرعة إنجاز الأعمال ورفع المخلفات أولاً بأول.

وأكد "النجار"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير في محيط مطار سفنكس الدولي والطريق الصحراوي، باعتبارهما من المحاور الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمحافظة وتدعم حركة السياحة والاستثمار، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم لضمان استدامة ما يتم إنجازه من أعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة: هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، إضافة إلى مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.

