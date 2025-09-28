"مصر النهاردة" يعود من جديد على شاشة التليفزيون المصري

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عودة برنامج التوك شو الشهير (مصر النهاردة) على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

وتأتي عودة البرنامج مع إطلاق البرنامج الاقتصادي اليومي الكبير (الاقتصاد 24) والبرنامج السياسي اليومي الذي حظي بنسب مشاهدة عالية (العالم غدًا) وذلك في إطار تعزيز المحتوى بالقناة الأولى ضمن رؤية (عودة ماسبيرو).

