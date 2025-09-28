

كرمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان، الدكتورة رحاب علي عبدالوهاب، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، تقديرًا لجهود الهيئة في دعم مرضى الأورام من الأطفال والكبار عبر تغطية شاملة لتكاليف العلاج ضمن خدمات المنظومة، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن توسيع التعاون بين المستشفى والتأمين الصحي الشامل.



جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال.



وبحسب بيان للهيئة، يعكس هذا التكريم دور المنظومة في توفير أحدث بروتوكولات علاج الأورام بجودة معتمدة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، وضمان مطابقة الخدمات لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.



يُذكر أن مستشفى شفاء الأورمان من أوائل المتعاقدين مع المنظومة منذ يوليو 2021، وأول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية حاصلة على اعتماد الهيئة، بما يرسخ مكانتها الرائدة في خدمة مرضى الصعيد.



