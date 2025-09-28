مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

قال مصدر مطلع بهيئة الطرق والكباري، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على إيجاد حل لإنهاء التعديات على مسار الأتوبيس الترددي BRT أعلى الطريق الدائري.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن شركة الأتوبيس الترددي تدرس عزل مسار الأتوبيس الترددي، وفصله عن باقي الدائري، بسبب التعديات.

وفي سياق متصل، تواصل وزارةالنقل، التأكيد على المواطنين، بضرورة عدم السير في الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، وذلك بعد رصد تعديات مستمرة من جانب السائقين.

ويتواصل العمل في مسار ومحطات المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترديي، والمتوقع بدء التشغيل التجريبي لها مطلع العام المقبل، وفق ما ذكره مصدر في تصريحات سابقة أدلى بها إلى مصراوي.

