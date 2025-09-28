أكد المهندس معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعلم من الأخطاء السابقة لضمان عدم تكرارها في المصانع الكاملة، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية أثرت على قطاع التصنيع عالميًا، بما في ذلك مصر، حيث يمثل القطاع الصناعي نحو 10% من الناتج القومي، مقابل معدلات استهلاك تتراوح بين 34% و40%.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعثر المصانع له أسباب متعددة مرتبطة بالمستثمرين وأخرى مرتبطة بدور الحكومة، مؤكدًا أن دور الدولة يكمن في تنظيم وتوجيه المستثمرين المحليين والأجانب نحو القطاعات التي تحتاج للاستثمار.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأولوية يجب أن تُعطى للمصانع المهددة بالتعثر لإنقاذها من الغلق، مشيرًا إلى ضرورة استيعاب السوق لأي مشروع صناعي، موضحًا أن دور الدولة ليس إنشاء المصانع، بل وضع خريطة واضحة لاحتياجات السوق من القطاعات المختلفة.

وشدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن بعض السلع تشهد زيادة إنتاج تصل إلى 70-80% عن الحاجة الفعلية، وهو أمر غير مقبول، ما يتطلب توجيه المستثمرين والمصانع للعمل وفق دراسة جدوى سليمة.