هيئة الدواء تحذر من استخدام أدوية السعال والبرد بدون وصفة طبية

حذر الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال، خاصة التي تُصرف من دون وصفة طبية، حيث قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة، ولا تُظهر فعالية حقيقية في علاج نزلات البرد عند الصغار، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتهاء فصل الصيف، وخروج الأطفال في الصباح الباكر، مع تراجع درجات الحرارة، والاختلاط داخل الفصول الدراسية.

وشدد الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء على أن هذه الأدوية قد تحتوي على مكونات متعددة، ما يزيد احتمالية إعطاء الطفل جرعة زائدة عن طريق الخطأ وأكد أنها مستمرة في متابعة تداول الأدوية في السوق المصري، ودعا الأسر إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء للأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لأنها أمراض فيروسية وليست بكتيرية، فهي غير فعالة في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، بينما قد تكون ضرورية فقط لعلاج بعض الحالات البكتيرية مثل التهاب الحلق البكتيري، بعض أنواع التهاب الأذن الوسطى، أو الالتهاب الرئوي البكتيري.

وأكد أن استخدام المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية يسهم في جعل البكتيريا أكثر مقاومة، مما يقلل من فاعلية هذه الأدوية في المستقبل عند الحاجة إليها لعلاج عدوى بكتيرية خطيرة؛ ففي كل مرة تتعرض فيها البكتيريا للمضاد الحيوي دون القضاء عليها بالكامل تتعلم كيف تقاومه، وهو ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال على المدى الطويل.