أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لا ينبغي أن يقتصر على ساعات أو لحظات معينة، بل يجب أن يمتد على مدار العام كله وفي كل وقت.

وقال "القصبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، خلال مشاركته في احتفالية نقابة الأشراف بمولد المصطفى، إنه يشعر بسعادة غامرة وهو يشارك أبناء الطرق الصوفية والأشراف هذه المناسبة المباركة التي تعكس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام له طابع خاص، إذ يتزامن مع مرور نحو 1500 عام على ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما يعزز من رمزية المناسبة ويدعو إلى التأمل في رسالته الخالدة التي جاءت رحمة للعالمين.

وشدد شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن استلهام معاني المولد النبوي ينبغي أن يظهر في سلوكيات المسلمين وتعاملاتهم اليومية، مؤكداً أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تمثل النموذج الأمثل الذي يجب أن يسير عليه الجميع في حياتهم الخاصة والعامة.