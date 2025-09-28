إعلان

رئيس "تضامن النواب": المولد النبوي مناسبة لتجديد الالتزام برسالة الرحمة التي جاء بها النبي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

01:00 ص 28/09/2025

الدكتور عبد الهادى القصبى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو المجلس الأعلى لنقابة الأشراف، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لا ينبغي أن يقتصر على ساعات أو لحظات معينة، بل يجب أن يمتد على مدار العام كله وفي كل وقت.

وقال "القصبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، خلال مشاركته في احتفالية نقابة الأشراف بمولد المصطفى، إنه يشعر بسعادة غامرة وهو يشارك أبناء الطرق الصوفية والأشراف هذه المناسبة المباركة التي تعكس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام له طابع خاص، إذ يتزامن مع مرور نحو 1500 عام على ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما يعزز من رمزية المناسبة ويدعو إلى التأمل في رسالته الخالدة التي جاءت رحمة للعالمين.

وشدد شيخ مشايخ الطرق الصوفية على أن استلهام معاني المولد النبوي ينبغي أن يظهر في سلوكيات المسلمين وتعاملاتهم اليومية، مؤكداً أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تمثل النموذج الأمثل الذي يجب أن يسير عليه الجميع في حياتهم الخاصة والعامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الهادي القصبي المولد النبوي تضامن النواب
الخبر التالى:
انطلاق ملتقى "نحو تنمية الأسرة المصرية" بمكتبة البحر الأعظم.. غدًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين