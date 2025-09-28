تحذير من الشبورة ورذاذ.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.