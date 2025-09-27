كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادات السابقة في أسعار المحروقات لم تؤدِ إلى رفع أسعار السلع التموينية، موضحًا أن الدولة تحملت الفارق، وبالتالي فإن أي ارتفاعات متوقعة في المحروقات لن تؤثر مباشرة على أسعار سلع التموين في الوقت الحالي.

وأشار الوزير، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، إلى أن الحكومة تتجه نحو نظام الدعم النقدي، الذي سيسمح للمواطن بالحصول على عدد أكبر من المنتجات، مع بداية العام المالي الجديد، بمجرد "اقتناع المجتمع" بأهمية هذا التحول.

في سياق آخر، أوضح فاروق أن الحكومة بدأت بالفعل في عملية تنقية البيانات للمستفيدين من الدعم، وبدأت في إصدار "بطاقة الكارت الموحد" التي تمثل تحولاً هامًا في شكل تقديم الدعم.

وأوضح الوزير أن هذه البطاقة تعد "بطاقة صرف عادية" تمنح المواطن العديد من المميزات؛ حيث بدأ إصدارها في بورسعيد كبطاقة "فيزا" حاليًا، وستتحول مستقبلاً إلى بطاقة "ميزة"، ليتمكن المواطن من خلالها من، صرف المرتبات، والحصول على التأمين الصحي والخدمات الصحية وصرف التموين.

وذكر أن عددًا كبيرًا من الأسر في بورسعيد بدأت بالفعل في صرف مستحقاتها التموينية عبر هذه البطاقة، مشيرًا إلى أن التجربة سيتم تعميمها تدريجيًا على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.