نفى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن نية الحكومة رفع سعر سكر التموين، مؤكدًا أن السعر سيظل عند 12.60 جنيهًا للكيلوجرام، وأن الدولة ما زالت تتحمل تكلفة هذا الدعم.

وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام، ولم تستورد أي كميات، على عكس العام الماضي الذي شهد فجوة بلغت 800 ألف طن.

وشدد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يغطي عامًا كاملًا.

وفي رده على تساؤل الحديدي حول الفارق الكبير بين سعر سكر التموين وسعره في السوق الحر (الذي يتراوح بين 30 و 35 جنيهًا) وما إذا كان هناك اتجاه لتحريك السعر.

أكد فاروق أنه لا توجد نية لزيادة الأسعار،" مشيرًا إلى أن الدعم لا يقتصر على السكر فقط.

وأوضح، أن المواطن الذي يحصل على 150 رغيفًا شهريًا، يحصل أيضًا على 50 جنيهًا إضافية مخصصة لشراء سلع تموينية أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة.

وأشار إلى أن قيمة المنتجات التي يحصل عليها المواطن فعليًا بهذه الـ 50 جنيهًا تبلغ في قيمتها الحقيقية 103 جنيهات، مما يؤكد استمرار الدعم الحكومي على السلع التموينية بشكل عام، مبينا أن المقارنة مع أسعار السوق الحر تظهر حجم هذا الدعم.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد مجددًا على أن سعر سكر التموين سيظل ثابتًا عند 12.60 جنيهًا، موضحًا أن الأخبار المتداولة حول زيادته "غير منضبطة".