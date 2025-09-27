إعلان

تامر أمين: مغادرة الدبلوماسيين جلسة نتنياهو ومظاهرات إيطاليا بصيص أمل لضمير العالم

كتب : حسن مرسي

10:26 م 27/09/2025

تامر أمين

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك بصيص أمل لضمير العالم لا يزال حيًا رغم انتشار الظلم، مستشهداً بحادثتين وصفهما بالبارزين خلال الأيام الماضية.

وأوضح خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار أن الأمل يكمن في الشعوب وليس في الحكام، معتبراً أن صناع القرار في الدول الكبرى "لا ضمير لهم" ويتعاملون بفقه المصلحة فقط.

وأشار أمين إلى الحادثة الأولى التي وقعت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "فور الإعلان عن بدء كلمة بنيامين نتنياهو، انصرف الدبلوماسيون وغادروا القاعة بشكل جماعي".

وأضاف أن هذه المغادرة الجماعية تمثل "رسالة دبلوماسية صامتة تعبر عن الاحتجاج على ما تفعله إسرائيل"، مؤكداً أن هذه الحركة من دبلوماسيين رسميين تمثل مؤشرًا على "ما تبقى من يقظة ضمير العالم".

وتناول الإعلامي الحادثة الثانية التي شهدتها إيطاليا، حيث خرجت مظاهرات احتجاجاً على موقف الحكومة الإيطالية الذي رفض الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال أمين: "المواطنون الإيطاليون خرجوا يعبرون عن غضبهم من موقف بلدهم الذي حرم الفلسطينيين من حقهم الشرعي في إقامة دولة"، معتبرًا أن هذه المظاهرات تمثل "يقظة الضمير في شعوب العالم".

