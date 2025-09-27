أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المواجهة السياسية مع إسرائيل تظل الخيار الأكثر فعالية في الوقت الحالي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" على قناة العربية، أن قرار اللجوء إلى الحرب يتطلب تقييمًا دقيقًا لتوازن القوى، سواء على المستوى المباشر بين الأطراف المتصارعة أو في البيئة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الحرب ليست حلاً فوريًا يمكن اعتماده دون دراسة معمقة للقدرات العسكرية والدول المشاركة.

وأشار الزيات إلى أن الاعتماد على التفاوض السياسي لا يعني التغاضي عن التوحش الإسرائيلي، لكنه يعكس ضرورة استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية قبل التفكير في الحلول العسكرية.

وتابع أن السؤال الأساسي يبقى: من سيحارب إسرائيل؟ وما هي الدول التي ستنضم إلى هذا الصراع؟ مؤكدًا أن أي قرار بالحرب يجب أن يأخذ في الاعتبار المعطيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك موقف المجتمع الدولي الذي قد يحد من إمكانية شن حرب شاملة.

وشدد الزيات على أن الحرب الوجودية قد تكون خيارًا في حال استنفاد جميع السبل الأخرى، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب استراتيجية سياسية ذكية تعتمد على التفاوض لتحقيق مكاسب ملموسة دون الانزلاق إلى صراع عسكري قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.

وأكد أن مصر وغيرها من الدول العربية استخدمت كافة الوسائل السياسية للضغط على إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتطلب تعزيز التنسيق الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية دون التفريط في استقرار المنطقة.