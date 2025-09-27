وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالمحطة، حسب بيان الوزارة اليوم السبت، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن مكوناتها وآلية العمل بها، حيث تم تنفيذ المحطة من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة10 آلاف م³/ يوم، وتعمل بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية بنظام التدفق الدفعي المتتابع (SBR)، وتخدم ما يقرب من ١٥٠ ألف مواطن.

وتتضمن المحطة3 روافع رئيسية وفرعية (رافع الخرطوم- رافع بدر الفرعي- رافع بدر الرئيسي)، فضلًا عن شبكات انحدار بطول42 كم من إجمالي60 كم، وتنفيذ نحو2300 غرفة.

وقدم وزير الإسكان الشكر لكل مَن أسهم في تنفيذ المشروع، مؤكدًا مواصلة جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موجهًا بضرورة الحفاظ على كل مكونات المحطة من خلال القيام بأعلى مستويات الصيانة الدورية والتشغيل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية؛ لضمان الاستدامة.

وأكد الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بمشروعات البنية الأساسية، من خلال تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، منوهًا بأن ما يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة وغيرها من المحافظات يجسد اهتمام الدولة المصرية بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاقها لتغطية جميع المناطق؛ حيث يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات القائمة وإنشاء محطات جديدة وَفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن استدامة الخدمة باعتبار أن تلك المشروعات ركيزة أساسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة يشهد نقلة نوعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ14 مشروعًا حيويًّا بتكلفة إجمالية بلغت1.49 مليار جنيه، فضلًا عن مشروعات أخرى جارية بمدن وقرى المحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن احتفالات العيد القومي للمحافطة هذا العام تتزامن مع افتتاح وتنفيذ 45 مشروعًا خدميًّا وتنمويًّا بتكلفة تجاوزت2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقلة حقيقية في مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن البحراوي.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل