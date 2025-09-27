أحمد سالم يكشف تفاصيل جديدة عن ظهور باسم يوسف في "كلمة أخيرة" على ON

قال الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة على شاشة أون الفضائية، إن عودة الإعلامي باسم يوسف إلى الشاشات المصرية بمثابة جرعة جديدة من التنوع والمحتوى المختلف.

وأضاف "سالم"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، أن باسم يوسف له دور في الإعلام العالمي ويستطيع إيصال صوته في أكبر المنصات العالمية.

وأوضح مقدم برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة أون، أن أول حلقة للإعلامي باسم يوسف معه في البرنامج ستكون يوم 7 أكتوبر بمناسبة ذكرى الحرب الأحداث الجارية في قطاع غزة، لأنه تاريخ مؤثر جدًا.

وتابع أحمد سالم: الفكرة جاءت من الرغبة في طرح جميع الآراء من خلال المنصات المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل استيعاب واحتواء جميع الآراء.

وكشف "سالم"، أن المقابلة "الإنترفيو" التي سيجريها أسبوعيًا مع باسم يوسف قد تحدد لها الثلاثاء من كل أسبوع.

وقبل قليل، أصدرت شبكة ON، بيانًا بشأن تعاونها مع الإعلامي باسم يوسف كضيف في سلسلة حلقات خاصة يستضيفه من خلالها الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة.

وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من 7 أكتوبر 2025، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام شبكة ON بتقديم محتوى نوعي يجمع بين الجرأة والمصداقية، ويمنح المشاهد فرصة فريدة لمتابعة رحلة واحد من أبرز الأصوات الإعلامية العربية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

وخلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص وحكايات من خلف الكواليس تحكى لأول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الآونة الأخيرة.

السلسلة المنتظرة ستكشف عن ملامح مسيرة فريدة امتزجت فيها السخرية بالجرأة والصدق، لتقدم للجمهور العربي رؤية معمّقة لتجربة باسم يوسف داخل وخارج العالم العربي.

