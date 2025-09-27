موعد إجازة 6 أكتوبر.. آخر عطلة رسمية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل العديد من الموظفين في القطاعَين الحكومي والخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، والتي تُعد آخر إجازة رسمية هذا العام.

ويوافق يوم الإثنين6 أكتوبر2025 الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وهي مناسبة وطنية ينتظرها المصريون سنويًّا؛ حيث يتم منح عطلة رسمية بهذه المناسبة للعاملين في مختلف القطاعات، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات.

احتمالية ترحيل إجازة أكتوبر 2025

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بترحيل إجازة السادس من أكتوبر إلى يوم الخميس9 أكتوبر 2025، لتستمر حتى السبت11 أكتوبر، وهو ما يمنح الموظفين إجازة طويلة ممتدة لثلاثة أيام متتالية.

ويحصل موظفو الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة على عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة نصر أكتوبر.

وأقر قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة للإجازات السنوية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ولا يتم احتساب الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية ضمنها، وذلك تبعًا لمدة خدمة العامل وطبيعة عمله.

ويحصل العامل، بحسب ما نص عليه القانون، على إجازة15 يومًا خلال السنة الأولى من عمله، بينما ترتفع المدة إلى21 يومًا بعد إتمام عامَين، وتصل إلى30 يومًا إذا تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات أو بلغ سن الخمسين.

ومنح القانون ميزة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام؛ حيث يستحقون إجازة مدتها 45 يومًا سنويًّا، في إطار سياسة الدولة الداعمة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار التشريع إلى أن العامل الذي لم يكمل عامًا كاملًا في الخدمة، يمكنه الحصول على إجازة سنوية تُحتسب بشكل نسبي وفقًا لفترة عمله الفعلية، شريطة ألا تقل خدمته عن ستة أشهر متواصلة.

وحرص القانون أيضًا على حماية العاملين في المهن عالية الخطورة أو المضرة بالصحة، وكذلك في المناطق النائية، من خلال إضافة سبعة أيام إلى رصيد إجازاتهم، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لتلك الفئات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه الدولة لتحسين بيئة العمل وتوفير مناخ أكثر توازنًا بين حقوق العاملين وواجباتهم، مع منح حماية خاصة للعاملين في القطاعات التي تواجه ظروفًا أكثر صعوبة.

