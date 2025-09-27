مدبولي يستعرض استجابات "الشكاوى الحكومية" لعدد من طلبات ذوي الهمم

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، حول نماذج من الاستجابات التي حققتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشكاوى وطلبات عدد من المواطنين من ذوي الهمم وأسرهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة البالغ بذوي الهمم، وحرصها على تمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة العامة، في إطار المبادرات الرئاسية والبرامج الحكومية الموجهة لدعمهم، مشددًا على ضرورة سرعة التفاعل مع شكاواهم واستغاثاتهم وتقديم الاستجابات المثلى التي تسهم في تذليل العقبات أمامهم.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أن المنظومة استجابت خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أغسطس 2025 لعدد 7898 شكوى وطلبًا واستفسارًا مقدمة من ذوي الهمم وأسرهم، من بينها:

- 4968 شكوى تتعلق بإجراءات إصدار وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة.

- 2930 شكوى وطلبًا مرتبطة بآليات حصولهم على حقوقهم والاستفادة من الخدمات الحكومية الأخرى.

وفي هذا السياق، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 3543 شكوى وطلبًا، حيث أنهت إجراءات إصدار وطباعة 2379 بطاقة خدمات متكاملة وتسليمها للمستحقين، فضلًا عن توفير 416 خدمة أخرى تضمنت أطرافًا صناعية، وكراسٍ متحركة، ومعينات سمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما استعرض التقرير نماذج لمواطنين تمت الاستجابة لاحتياجاتهم، منها:

- توفير طرف صناعي لمواطن بالشرقية يعاني من بتر بالذراع.

- توفير طرف صناعي لطفلة ببني سويف تبلغ 13 عامًا تعاني من تشوه خلقي بالقدم.

- توفير طرف صناعي لمواطن بالمنوفية يعاني من بتر بالساق.

- تسليم 60 كرسيًا متحركًا بينها كراسٍ كهربائية، لمواطنين بمحافظات البحيرة والغربية ودمياط.

- توفير أو صيانة سماعات طبية لـ 40 مواطنًا من بينهم طفلة بالجيزة تعاني من ضعف السمع منذ الولادة.

وفي قطاع الصحة، تعاملت الوزارة والجهات التابعة لها مع 2018 شكوى وطلبًا شملت إجراءات طبية وحجزًا بالقومسيون الطبي وصرف أدوية متخصصة، ومنها استغاثة مواطن بالمنيا لتوفير دواء مسجل بجدول الأدوية لنجله.

كما تعاملت وزارة العمل مع 358 شكوى وطلبًا بشأن فرص العمل، نتج عنها توفير وظائف لعدد من المواطنين بمحافظتي الغربية والبحيرة.

وفي مجال التعليم، تم التعامل مع 120 شكوى وطلبًا، بينها الاستجابة لطلبات أولياء أمور بشأن تحويلات دراسية لأبنائهم من ذوي الهمم لتيسير انتقالهم ودمجهم بالمدارس المناسبة.

كما شملت الاستجابات:

- 79 شكوى تعاملت معها وزارة الداخلية بشأن خدمات السجل المدني وحماية بعض ذوي الهمم من اعتداءات أو نصب إلكتروني.

- 251 شكوى استجابت لها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حول الحصول على المستحقات والمعاشات.

- 357 شكوى تعاملت معها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تفعيل البطاقات وصرف المستحقات.

- استجابات أخرى لوزارات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة.

واختتم الدكتور طارق الرفاعي، بالتأكيد على أن هذه النماذج تعكس جانبًا من الجهود اليومية التي تبذلها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لخدمة المواطنين عامة، وذوي الهمم بصفة خاصة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وخدماتهم دون تمييز، ويعزز جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية المختلفة.

