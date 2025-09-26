شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد، وشعبها مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي: محدش يقدر يأذي مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لا تتآمر على أحد، وشعبها مسالم بطبعه، لكنه عصيٌّ على الإيذاء.

بيان من الجيزة بشأن تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال -(تفاصيل)

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء العمل بالمواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الراوي للعلوم العقلية بمسجد الرحمن الرحيم

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم في القاهرة؛ حيث جاءت الخطبة بعنوان: "اليقين"، ألقاها الدكتور إبراهيم المرشدي، إمام وخطيب المسجد، موضحًا معاني اليقين ومراتبه الثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة، مبينًا أن اليقين يقوي صلة العبد بربه ويمنحه الطمأنينة في الشدائد.

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال سيادته الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الاكاديمية.

الرئيس السيسي يُشيد بالاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.. ويثمن جهود ترامب

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وحرصه الحثيث في سبيل تحقيق ذلك.

الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية تسببت في خسارة قناة السويس لـ 9 مليارات دولار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية كان كاشفًا، مشددًا على التزام مصر بالعمل بكل إخلاص لوقف الحرب في غزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

اضطراب حركة البحر وأمطار.. توقعات حالة طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 27 سبتمبر 2025 والأحوال الجوقة المتوقعة.

التوقيت الشتوي 2025-2026.. موعد تغيير الساعة وضبط الهواتف

يتساءل عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.

تكريم شيخ المصورين حسام دياب في افتتاح مهرجان "جيلنا" 7 أكتوبر

أعلن الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، عن تكريم شيخ المصورين الصحفيين حسام دياب، خلال حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان جيلنا، والذي يُقام هذا العام تحت شعار "الفن من أجل الحياة" ويحمل اسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. والإجازات الرسمية المتبقية

يبحث الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، المنتظر إقرارها خلال الأيام المقبلة وذلك بهدف ترتيب أمور حياتهم للإستمتاع بها سواء بالخروج إلى أماكن التنزه او السفر مع العائلة.

