الرئيس السيسي: لن أراهن بحياة المصريين.. وغزة شاهد على إخلاصنا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تخاطر بحياة أبنائها في صراعات عسكرية تحت ذريعة إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة عملت بإخلاص خلال السنتين الماضيتين لوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس: "محدش يطلب مني أراهن بحياة المصريين وأدخل في صراع عشان أدخل المساعدات لغزة بالقوة والسنتين اللي فاتوا عملنا بكل قوتنا وإخلاصنا لوقف الحرب وإدخال المساعدات".

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لضمان تدفق المساعدات دون المخاطرة بأمنها القومي.

وأكد على أن مصر لا تسعى للتآمر ضد أي طرف، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، مشددًا على أن أي محاولات للمساس بالوطن ستواجه برد قوي وحاسم.

وأشار الرئيس إلى أن قدرة مصر على التصدي للأزمات تجلت بوضوح في مواجهة التحديات السابقة، معتبرًا أن صمود البلاد لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل أيضًا على وعي الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على مكتسبات الوطن.