بيان من الجيزة بشأن تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال -(تفاصيل)

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء العمل بالمواعيد الشتوية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأوضح المحافظ أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يسهم في فرض الانضباط بالشارع المصري.

وبحسب المواعيد الجديدة، ستفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمات «التيك أواي» و«الدليفري» على مدار 24 ساعة.

كما أشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق أو المرتبطة بخدمات عاجلة، بينما تُستثنى من قرار الغلق محال البقالة والسوبر ماركت والأفران، بالإضافة إلى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد النجار على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد، مع تكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لمراجعة التزام أصحاب المحال بالقرارات الجديدة.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة تتابع بشكل مستمر تنفيذ المواعيد الشتوية بالتنسيق مع غرف عمليات المدن والأحياء، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات، مشددًا على تطبيق العقوبات المقررة قانونًا بحق المخالفين.

ودعا المحافظ أصحاب المحال والمطاعم والكافيهات والورش الحرفية إلى الالتزام التام بالمواعيد الجديدة، لتفادي التعرض للغرامات أو الإجراءات القانونية.