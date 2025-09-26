وزيرة التنمية المحلية: التصدي بحزم لمخالفات البناء بجميع المحافظات

"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة ستتصدى بكل حسم لأي مخالفات بناء أو تغييرات مكانية غير قانونية في جميع المحافظات، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال استعراضها لتقرير حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة في رصد ومواجهة مخالفات البناء في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، يتلقى بشكل يومي شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات البناء، ويتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.

وأشار التقرير إلى تلقي الوزارة شكوى بشأن عقار مخالف رقم (18/20) شارع الزهراء، ناصية شارع الصدر بحي عين شمس بالقاهرة، حيث تبين قيام مالك العقار ببناء الدور العاشر وإقامة أعمدة وحوائط للدور الحادي عشر مخالفة للترخيص الصادر (بدروم + أرضي + 9 أدوار علوية).

كما أشار إلى أنه تم تنفيذ إزالة جزئية للأدوار المخالفة شملت قص أعمدة وتكسير سقف الدور العاشر، مع مخاطبة الجهات الأمنية لإدراج العقار في حملة لاستكمال الإزالة الكاملة.

كما تلقت الوزارة شكوتين في نطاق حي السلام أول بالقاهرة لعقارين بدون ترخيص، حيث أوقف العمل وتم مصادرة مواد البناء في العقار الأول بشارع الريفي خلف مول آدم – تقسيم النزهة 2 بعد شروع المالك في بناء الدور الخامس عشر، بينما تم تنفيذ إزالة فورية في العقار الثاني بشارع الهادي المتفرع من شارع الأربعين بعد تعديات على الطريق العام.

وأشار التقرير إلى رصد عقار مخالف بشارع قطب المتفرع من شارع المنشية بميدان الساعة بحي الهرم بالجيزة، حيث تجاوز المالك الترخيص الممنوح له (أرضي جراج + 4 أدوار علوية متكررة + 25٪ غرف سطح) وأقام شدة خشبية للدور السادس، فتمت إزالة الشدة الخشبية وإزالة جزئية للدور الخامس تمهيداً للإزالة الكاملة.

ووجهت الدكتورة منال عوض الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالقيام بجولات ميدانية لرصد أي مخالفات في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير من العاملين بالإدارة المحلية.

كما طالبت قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في متابعة أعمال الإزالة حتى الانتهاء تماماً منها، لتكون رسالة واضحة لكل المخالفين بعدم تكرار المخالفة.

