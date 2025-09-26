"النقل" تحذر من سلوكليات خاطئة لمرتادي السكة الحديد: تهدد حياة الركاب

واصلت وزارة النقل، في إطار جهودها لتعزيز السلامة داخل مرفق السكك الحديدية، تنفيذ حملتها التوعوية «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى مواجهة السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض الأفراد أثناء التعامل مع القطارات، وما تسببه من أضرار بالركاب والسائقين، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بجرارات وعربات القطارات.

وأوضحت الوزارة أن أبرز هذه السلوكيات تتمثل في اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء إغلاقها، إلى جانب إقامة معابر عشوائية وغير قانونية على شريط السكة الحديد.

كما أوضحت أن المخالفات تشمل أيضًا شد فرامل الهواء خلال سير القطارات، وإلقاء القمامة على القضبان، والركوب في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى القطارات أو التنقل بين فواصل العربات.

وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الركاب وسائقي القطارات، فضلًا عن تسببها في تعطيل حركة القطارات والإضرار بالمعدات.

وناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بضرورة التعاون والمشاركة في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات السلبية، لما تمثله من تهديد لحياة الأفراد وأضرار جسيمة على المرفق.

