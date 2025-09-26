تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

ضياء رشوان: لا نية لمصر لخوض صدام مع إسرائيل.. وتل أبيب أدركت خطورة رسائلنا التحذيرية

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة واضح للجميع، مشددًا على أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح "رشوان"، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن مصر لا تنوي الدخول في أي صدام عسكري، لا خوفًا من نتائجه، ولكن تقديرًا لعواقبه على المنطقة بأكملها.

أوهام متطرف ديني وليس مسؤول.. ضياء رشوان يرد على تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" لا تعبر عن مسؤول سياسي، وإنما عن متطرف ديني يعيش في أوهام زائفة.

وأوضح ضياء رشوان، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن فكرة "إسرائيل الكبرى" ليست جديدة، لكنها ظهرت مجدداً في لحظة زهو لدى نتنياهو الذي يتوهم أنه يحقق انتصارات وهو يحارب في سبع جبهات، مؤكداً أن هذه الانتصارات المزعومة لا تبرر إقامة دولة على مساحة مليون كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد اليهود في إسرائيل 7 ملايين.

السفير البريطاني يعلق على إزالة الحواجز المحيطة بالسفارة في القاهرة

أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن عملية إزالة الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى السفارة البريطانية في القاهرة لا تعكس أي تأثير سلبي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. مشيرًا إلى وجود حوار بناء ومستمر مع الجانب المصري ضمن إطار الاهتمام المشترك بضمان أعلى معايير الأمن.

أستاذ علوم سياسية: المشهد الدولي يتجه نحو تغيير موازين النزاع

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد الدولي الحالي يمر "بمرحلة مفصلية قد تُفضي إلى تغيير في موازين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأوضح بدر الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن من أبرز هذه التطورات هو الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من قبل غالبية دول العالم.

وزير الشئون النيابية: مدبولي سيلقي بيان الحكومة بشأن "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان الأربعاء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن العديد من الضمانات القانونية، مشددًا على أن ما ورد فيه لا يتعارض مع الدستور أو يمثل مخالفة، بل "يفتح المجال لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم".

وأوضح المستشار محمود فوزي، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا نحو مزيد من الحريات والضمانات، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق، مُشيرًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول في صياغة القانون والتأكد من توافقه مع الدستور.