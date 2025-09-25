إعلان

كتب : حسن مرسي

11:54 م 25/09/2025

الدكتور ضياء رشوان

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" لا تعبر عن مسؤول سياسي، وإنما عن متطرف ديني يعيش في أوهام زائفة.

وأوضح ضياء رشوان، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن فكرة "إسرائيل الكبرى" ليست جديدة، لكنها ظهرت مجدداً في لحظة زهو لدى نتنياهو الذي يتوهم أنه يحقق انتصارات وهو يحارب في سبع جبهات، مؤكداً أن هذه الانتصارات المزعومة لا تبرر إقامة دولة على مساحة مليون كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد اليهود في إسرائيل 7 ملايين.

وأضاف ضياء رشوان، أن التلويح المصري بخطورة ما يحدث بدأ يعطي نتائج إيجابية، حيث شهدت المنطقة تخفيضاً لحدة التوتر عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقادة العرب والمسلمين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وشدد ضياء رشوان على أن تصريحات نتنياهو المتطرفة ستتراجع عاجلاً أم آجلاً، لافتاً إلى أن مشروع تهجير الفلسطينيين فشل تماماً، ولم تجد إسرائيل أي دولة ـ حتى الولايات المتحدة ـ تؤيد هذا المخطط.

