نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية تحت عنوان: "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير البطاطس في مصر"، بالتعاون مع كروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، خلال كلمتها الافتتاحية، أن الهدف الرئيسي من تنظيم ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري البطاطس بمحافظة الغربية، لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، ذلك بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول البطاطس، حيث يأتي في المركز الثاني للصادرات الزراعية بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن في الموسم الحالي.

و أكدت مدير المعمل، على أهمية تنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، لافتة إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل.

وتابعت أن ذلك يزيد من كفاءة جودة وسلامة إنتاج هذه المحاصيل ورفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.

وافتتحت ورشة العمل: الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، والمهندس عبد السلام البغدادي مدير مديرية الزراعة بالغربية، والمهندس حمادة عمار مدير عام الإرشاد بالغربية، والدكتور صلاح فليفل أستاذ أمراض النبات بمعهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور طاهر قدح رئيس قسم الفحص الظاهري والحسي ومدير التسويق بالمعمل، فضلا عن الدكتور أحمد السمرة عن كروب لايف مصر، والمهندس علي الدقاق بإدارة خدمة المصدرين ممثلا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وتضمنت ورشة العمل، عدة محاضرات، حول أهم الآفات التي تصيب البطاطس وطرق مكافحتها، فضلا عن تعريف متبقيات المبيدات وكيفية فحصها وطرق الكشف عنها وأثر وجودها بالمنتجات على الصادرات الزراعية من البطاطس، كذلك تم توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وكيفية تطبيقها على المحاصيل وطرق الوقاية منها أثناء التطبيق، إضافة الى توضيح طرق وأساليب سحب العينات وأهمية ذلك في وجود نتيجة دقيقة لاختبارات متبقيات المبيدات وبالتالي توجيه المنتج والمصدر إلى اتخاذ القرار الصحيح قبل الحصاد.

وخلال ورشة العمل تم أيضا استعراض اشتراطات زراعة البطاطس للتصدير بما يتوافق مع اشتراطات مشروع العفن البني والإدارة المركزية للحجر الزراعي وكيفية تسجيل هذه المساحات واشتراطات بعض الأسواق لاستيراد البطاطس من مصر، وذلك خلال محاضرة الحجر الزراعي، حيث تم التعريف بدوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى اشتراطات محطات الفرز والتعبئة واشتراطات التصدير لأهم الدول التي يتم التصدير إليها من هذا المحصول الهام.

وشارك في ورشة العمل أكثر من 130 من الحضور من المنتجين والمصدرين، فضلا عن العديد من الاستشاريين والخبراء من الجامعات والمراكز البحثية.

وتعد هذه الورشة هي الثانية التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحصول البطاطس بالمحافظات حيث تم تنظيم مجموعة متخصصة من ورش العمل للموالح، العنب، الفراولة، الطماطم، البطاطس بعدة محافظات، وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في هذه القطاعات بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.

