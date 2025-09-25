العمل: 800 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة بـ6 محافظات

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، مبلغ 800 ألف جنيه لتقديم رعاية صحية وإعانات حوادث للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منه 217 عاملاً في ست محافظات تشمل القاهرة، أسوان، الغربية، الدقهلية، الوادي الجديد ودمياط.

وأوضح الوزير أن المبالغ تشمل 200 ألف جنيه مخصصة لـ 214 عاملاً للحصول على الرعاية الصحية، والتي تتضمن مصاريف الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والإشاعات.

وأشار "جبران"، إلى أنه تم تخصيص 600 ألف جنيه كإعانات لأسر ثلاثة عمال متوفين في حوادث متفرقة بمحافظة القاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة.

وبين وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في دعم وحماية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين ظروف العمل وضمان حقوق هذه الفئة المهمة من العمالة في مختلف أنحاء الجمهورية.







