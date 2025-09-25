شبورة وأمطار ورياح.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حلة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة، إنه يسود الـ 6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس الجمعة المقبلة 26 سبتمبر تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد نشاطًا للرياح من الجمعة 26 سبتمبر إلى الثلاثاء 30 سبتمبر على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 26 سبتمبر إلى الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

القاهرة والوجه البحري:

الجمعة 26 سبتمبر: عظمى 32 / صغرى 23

السبت 27 سبتمبر: عظمى 32 / صغرى 22

الأحد 28 سبتمبر: عظمى 33 / صغرى 21

الإثنين 29 سبتمبر: عظمى 33 / صغرى 23

الثلاثاء 30 سبتمبر: عظمى 33 / صغرى 23

السواحل الشمالية:

الجمعة 26 سبتمبر: عظمى 29 / صغرى 21

السبت 27 سبتمبر: عظمى 29 / صغرى 19

الأحد 28 سبتمبر: عظمى 29 / صغرى 21

الإثنين 29 سبتمبر: عظمى 31 / صغرى 22

الثلاثاء 30 سبتمبر: عظمى 30 / صغرى 22

شمال الصعيد:

الجمعة 26 سبتمبر: عظمى 33 / صغرى 19

السبت 27 سبتمبر: عظمى 34 / صغرى 20

الأحد 28 سبتمبر: عظمى 34 / صغرى 20

الإثنين 29 سبتمبر: عظمى 35 / صغرى 21

الثلاثاء 30 سبتمبر: عظمى 36 / صغرى 21

جنوب الصعيد:

الجمعة 26 سبتمبر: عظمى 35 / صغرى 24

السبت 27 سبتمبر: عظمى 37 / صغرى 24

الأحد 28 سبتمبر: عظمى 38 / صغرى 26

الإثنين 29 سبتمبر: عظمى 39 / صغرى 26

الثلاثاء 30 سبتمبر: عظمى 40 / صغرى 25

