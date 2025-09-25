نائبة بالشيوخ بعد استخراج كارنيه العضوية: هذه الملفات على رأس أولوياتي

أكدت النائبة أنجي ماهر نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات التعليم والصحة والشباب والمرأة والأسرة والمجتمع، إلى جانب ملفات الإسكان والنقل، ستكون في مقدمة أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها اليوم، على هامش حضورها حفل استقبال الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ لاستخراج بطاقات العضوية.

وقالت نصيف إن قضايا الشارع المصري ستظل على رأس أولوياتها، خاصة في هذه الفترة التي تبذل فيها القيادة السياسية جهودًا ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أنها ستنضم إلى لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بالمجلس، نظرًا لأهمية الملفات المتعلقة بالخدمات العامة، مؤكدة أن دور المجلس سيكون حيويًا في دراسة السياسات والخطط والخروج بتوصيات تهدف إلى تذليل الصعوبات على أرض الواقع بما يخدم مصالح المواطنين.

وأوضحت النائبة أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد حاليًا.

وبشأن ملف التعليم، قالت إنه حجر الزاوية في جميع قطاعات التنمية، مشيرة إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالتعليم وتطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.

وأكدت أن ملف الشباب يحظى بأهمية كبيرة، حيث يجب التركيز على ريادة الأعمال وتوفير فرص إطلاق المشاريع، مع تسهيل حصول الشباب على التمويل والدعم اللازم.

وأضافت النائبة، أنها ستسعى للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، وتقديم مقترحات لتعزيز حمايتها من العنف والتمييز، ودعم التشريعات التي تزيد تمثيلها في المناصب القيادية وتوفر بيئة عمل عادلة ومحفزة.

كما شددت على أهمية متابعة ملف الأسرة المصرية لضمان استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، حيث يستقبل المجلس اليوم الأعضاء عن دوائر محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وقام المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بالأمس، بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء عن محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وسط أجواء ودية تم خلالها التقاط الصور التذكارية، والتي عكست مشاعر الفرح والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية مسيرتهم البرلمانية تحت قبة المجلس.

كما قدّم الأمين العام ونائبه، المستشار عمرو يسري، الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول، مثمنين الجهود المبذولة لضمان خروج الحفل بالصورة اللائقة لمكانة المجلس.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات حفل الاستقبال اليوم الأربعاء 24 سبتمبر لاستقبال الأعضاء المنتخبين عن محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.