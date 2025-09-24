أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة".

وقال الرئيس السيسي: أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف: نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.