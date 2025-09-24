أول تعليق للرئيس السيسي على لقاء ترامب قادة دول عربية وإسلامية بشأن غزة
كتب- محمد أبو بكر:
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة".
وقال الرئيس السيسي: أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأضاف: نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.