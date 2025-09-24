إعلان

أول تعليق للرئيس السيسي على لقاء ترامب قادة دول عربية وإسلامية بشأن غزة

كتب- محمد أبو بكر:

07:17 م 24/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديره جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة".

وقال الرئيس السيسي: أٌقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع "غزة" بشكل خاص، وسعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف: نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، والذي أري أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي لقاء ترامب قادة دول عربية جهود الرئيس ترامب. وقف الحرب الجارية بغزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟