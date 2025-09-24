مصدر بالصحة يكشف نتيجة كشف اللياقة الطبية للمرشح معيدا بجامعة سوهاج

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة إن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعادة تقييم اللياقة الطبية ليوسف خلف فتح الباب، المرشح للتعيين معيدًا بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة سوهاج.

وقال المصدر لمصراوي، إن يوسف خلف أظهر تميزًا أكاديميًا واجتاز بنجاح جميع الفحوصات الطبية في مختلف التخصصات، باستثناء كشف العيون، حيث يعاني من حالة مرضية معروفة تؤثر جزئيًا على وضوح الرؤية.

ومع ذلك، وبناءً على توجيهات الوزير، قامت اللجنة الفنية بإعادة تقييم الحالة الصحية للمرشح بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المهام الأكاديمية المطلوبة لوظيفة المعيد.

وخلصت اللجنة، إلى أن الحالة الصحية ليوسف لا تتعارض مع قدرته على أداء واجباته كمعيد بكلية الآداب، حيث أثبتت الفحوصات أن قدراته البصرية كافية لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية.

ونتيجة لذلك، تم إصدار شهادة رسمية تؤكد أن يوسف خلف فتح الباب "لائق طبيًا" لتولي وظيفة معيد بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة سوهاج.

يأتي ذلك عقب نشر يوسف لأزمة تعطل تعيينه معيدا بكلية الآداب بجامعة سوهاج.

وتواصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المعيد، وطمأنه على إنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالجامعة.