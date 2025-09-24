إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين

كتب - محمد سامي:

يواصل العديد من المواطنين البحث عن آلية تحديث بيانات البطاقات التموينية، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتحديث لأبناء محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر كاملة.

ويهدف فتح باب التحديث إلى ضمان استمرار صرف المقررات التموينية للمستفيدين الحاليين، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام إدخال أسر جديدة ضمن منظومة الدعم. فالاستمارة متاحة ليس فقط لأصحاب البطاقات الحاليين، بل لجميع أرباب الأسر، بما يوسع نطاق الاستفادة ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

خطوات تحديث بيانات التموين عبر منصة مصر الرقمية:

الدخول إلى المنصة عبر الرابط: هنا

اختيار "تصفح الخدمات".

من القائمة يتم اختيار قطاع "التموين".

تحديد خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على "بدء الخدمة" واستكمال إدخال البيانات المطلوبة.

كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا برقم 15999 لمركز خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالتحديث، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة حل أي عقبات تواجه المواطنين.

وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بدقة يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف السلع التموينية بانتظام، ويمثل أيضًا بوابة لضم مستفيدين جدد، بما يعزز عدالة التوزيع ويرسخ مبدأ وصول الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا.