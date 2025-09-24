جدل بشأن استخدام الحوامل لـ"الباراسيتامول".. ورد رسمي من الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) آمن أثناء الحمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذّر فيها النساء الحوامل من تناول دواء "الباراسيتامول"، حالة من الجدل والقلق بين السيدات الحوامل، خاصة بعد ربطه بين استخدام الدواء أثناء الحمل وزيادة معدلات الإصابة بالتوحد بين الأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الخبراء الطبيين والجهات التنظيمية العالمية يؤكدون على سلامة الباراسيتامول (الأسيتامينوفين).

وأشار في منشور توعوي، أن عددا من الجهات الصحية على رأسها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وغيرها من الهيئات الطبية الرائدة، أعادت التأكيد على أن الباراسيتامول لا يزال خياراً آمناً وموصى به لعلاج الألم والحمى لدى الحوامل عند الاستخدام وفق التوجيهات الطبية.

وشدد على أنه لا توجد أدلة علمية موثقة تثبت أن استخدامه أثناء الحمل حسب الإرشادات يسبب إصابة الأطفال بالتوحد.

