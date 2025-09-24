

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش حضوره أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالسيد/ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بحضور السفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتطلعها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، لما يمثله أمنه واستقراره من أهمية قصوى للأمن الإقليمي ولمنطقة البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء دعم مصر لمساعي العمل على استمرار الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، والتوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني وينهى معاناته الإنسانية.

بدوره، أعرب رشاد العليمي، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الذي توليه مصر بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

واستعرض جهود الحكومة اليمنية في تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لمساندة الشرعية في اليمن.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين من أجل بحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية، مُشيداً بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء اليمنيين، بما يُبرهن على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين المصري واليمني.