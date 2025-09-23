كتبت- داليا الظنيني:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة كبيرة بتجاوزها 7.2 مليون طن، واصفًا هذه الأرقام بأنها "مبشرة بالخير" وتعكس قوة القطاع الزراعي في مصر.

وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 15% و20%، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى تطوير المعامل ومراكز البحوث التابعة للوزارة، واستخدام أحدث التقنيات في الزراعة والري، بجانب المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف الوزير أن مصر تصدر حاليًا أكثر من 450 منتجًا زراعيًا إلى 167 دولة حول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات الزراعية إلى 12 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفيما يتعلق بالتحديات، نفى فاروق وجود أزمة في الأراضي الزراعية بفضل التوسع في المشروعات القومية، لكنه أقر بوجود أزمة في المياه، موضحًا أن الدولة تتعامل معها من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتبني أساليب الري الحديثة لترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد.